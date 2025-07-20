Мишустин 21 и 22 июля посетит Благовещенск и Читу

Председатель правительства России Михаил Мишустин 21 июля посетит Амурскую область, а 22-го - Забайкальский край. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"21 июля Михаил Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган". Также в программе председателя правительства посещение социально-культурного объекта", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Мишустин встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. В поездке примут участие министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На следующий день мероприятия главы кабмина на Дальнем Востоке продолжатся. "22 июля председатель правительства в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также Михаил Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр", - указано в сообщении.

В графике значится также встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. В мероприятиях в Забайкалье тоже примут участие Никитин и Чекунков. Помимо них будет присутствовать министр сельского хозяйства Оксана Лут.