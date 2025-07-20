Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал в интервью заместителю главреда газеты Bild Паулю Ронцхаймеру, что президент РФ Владимир Путин проделал грандиозную работу для России и возвысил ее. Видео опубликовано на сайте издания.

Аналитик заметил, что российский лидер проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем та, которую проделывал любой немецкий политик.

По его словам, в последние годы Германия буквально идет ко дну, а Россия поднимается. Он добавил, что его забавляет сложившаяся ситуация: немцам следует сердиться на собственных политиков, а они не желают это понимать и ругают Путина.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — преступница, она «буквально разрушила» Германию, пустив в страну огромное количество мигрантов, отметил Карлсон.

«Не он [Путин] завалил парк мусором и заполнил его мигрантами, это была Ангела Меркель», — подчеркнул телеведущий.

Карлсон уточнил, что действующий канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает политику Меркель, он такой же враг для страны, как и его предшественница.