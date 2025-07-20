Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ищет внешних врагов только для того, чтобы оправдать свою «бездарную» политику.

«RT, оказывается, виноват в том, что ей намеревались выразить вотум недоверия. Der Spiegel утверждает, что российские СМИ распространяли вредоносные для нее нарративы», — заявил он.

По словам Слуцкого, голосование по объявлению недоверия к фон дер Ляйен показало реальное отношение к линии, которую «проводит прогнившая евробюрократия». Он добавил, что у главы Еврокомиссии нет стыда, поэтому они пытаются «чужими руками» вести схватку с Россией «до последнего украинца».

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах. В связи с этим ультраправый депутат от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя инициировал вотум недоверия главе ЕК.

10 июля Европарламент отклонил вотум недоверия председателю Еврокомиссии. В ходе голосования 360 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции, 175 — за, а 18 воздержались.

Недавно румынский евродепутат Диана Шошоакэ заявила, что новое голосование может повториться предстоящей зимой.