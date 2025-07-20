Стало известно, в каком городе пройдет третий раунд переговоров между РФ и Киевом

Стамбул будет местом проведения очередного, третьего, раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Журналисты заметили в беседе, что два предшествующих раунда прошли в Стамбуле. Они предположили, что третий раунд тоже состоится в этом городе.

«Да, Стамбул является приемлемой площадкой», — подтвердил собеседник агентства.

По данным агентства, ранее источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

На Украине заявили о готовности к переговорам

Ранее в Турции сообщили, что Анкара ожидает от сторон конкретики по возможному третьему раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле.