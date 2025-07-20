В Германии начнутся серьезные проблемы, когда там поймут, что поставки вооружений для Киева придется оплачивать в одиночку. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ВГТРК.

Песков отметил, что Германия является экономическим локомотивом Европы, но она не выдержит подобное финансовое бремя — поддержку Киева в одиночку — и «сломается».

«Я думаю, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся всё оплачивать, и там начнутся проблемы», — сказал Песков.

В Левой партии Германии выступили против закупок Patriot у США для Киева

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики ЕС в отношении Украины.