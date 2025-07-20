Стало известно о неожиданном подарке Трампа Путину

Ультиматум главы США Дональда Трампа стал неожиданным, но приятным подарком для президента России Владимира Путина, пишет Spectator.

В пятницу, 11 июля, Трамп анонсировал большое заявление по международной повестке. Он заметил, что его слова станут «сюрпризом для Путина». 14 июля, президент США выдвинул Москве жесткий ультиматум. Он потребовал, чтобы Россия не позднее, чем через 50 дней заключила мирную сделку с Киевом.

«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия Конгресса по введению более серьезных санкций», — отметили эксперты.

По их данным, в законодательном органе приостановили процесс рассмотрения закона о введении более жестких ограничений против России.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что слова Трампа о пошлинах против России и ультиматуме по Украине наглядно демонстрируют, что он не решился разрывать отношения с Москвой.

Трамп сделал заявление о Путине

По мнению Бахтина, весь мир ждал от президента США куда более резкий действий. В том числе, введения тяжелых санкций и масштабных поставок Украине. Однако, уточнил аналитик, глава Белого дома постарался этого избежать.