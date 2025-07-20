В Кремле видят тенденцию к милитаризации государств ЕС и исходят из неё.

Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Антироссийский и милитаристский экстаз... Тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная... мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что немецкий канцлер Фридрих Мерц, говоря об исчерпании дипломатического урегулирования конфликта на Украине, окончательно решил посвятить себя милитаризации ФРГ.

Он также отметил, что нынешние власти ФРГ, Великобритании, Франции и ряда других стран забыли уроки истории и пытаются вновь поднять Европу для войны против России.