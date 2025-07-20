Попытка экс-президента США Барака Обамы сфабриковать из России образ врага является «подлой выходкой», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 18 июля, директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала «неопровержимые доказательства» того, что администрация Обамы сфабриковала обвинения в адрес России, несправедливо обвинила Москву во вмешательстве в американские выборы.

«Шило в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты. Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку, когда он путем обмана пытался создать из нее образ врага», — разъяснил Шеремет.

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Парламентарий подчеркнул, что Обама войдет в историю Соединенных Штатов, как самый лживый президент, как глава государства, который относился к доверенной ему стране и ее народу с ненавистью, как предатель принципов демократии.