В Кремле объяснили, как Путин и Трамп зафиксируют договоренности

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для фиксации крупных договоренностей, которые будут достигнуты со временем. Россия не меняет свои цели, и готова двигаться быстро, но «процесс зависит не только от нас». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ВГТРК.

Отвечая на вопрос о встрече российского и американского лидеров, Песков сказал, что «она возможна, и со временем обязательно случится».

«Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того как будет проделана огромная работа», — сказал представитель Кремля.

Однако, по его словам, «пока это время еще не настало», эту работу еще только предстоит сделать.

«Россия готова двигаться быстро, Нам главное – достичь своих целей, Они понятны и очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас», — добавил Песков.

На этой неделе Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что президенты России и США встретятся в Китае, на праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией.