Песков высказался об урегулировании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

Песков назвал урегулирование ситуации на территории соседнего государства длительным и непростым процессом. Более того, по его словам, это понимают даже в Вашингтоне.

Россия, продолжил официальный представитель Кремля, готова и дальше двигаться к своим целям по быстрому завершению конфликта на Украине. Правда, скорость этого процесса зависит не только от Москвы, заключил Песков.

Ранее Песков высказался по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также китайского лидера Си Цзиньпина. Как заявил политик, у него нет информации о том, что главы трех государств намерены увидеться.