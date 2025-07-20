Песков: встреча Путина и Трампа необходима и со временем состоится

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, необходима и со временем обязательно состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он допустил, что встреча понадобится для фиксации крупных договорённостей. Представитель Кремля также прокомментировал прошлую беседу лидеров, назвав её «прагматичным, деловым разговором людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга».

Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима и обязательно состоится. Это и ряд других заявлений сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Она (встреча. — RT) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договорённостей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа», — отметил Песков.

При этом он добавил, что «пока это время ещё не настало», а соответствующую работу над договорённостями «ещё только предстоит сделать».

Комментируя отношение Дональда Трампа к украинскому кризису, Песков заявил, что к «достаточно жёсткой и прямолинейной риторике» американского президента «уже все привыкли».

«Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В ходе разговора журналист обратил внимание на то, что «какие-то другие сигналы» в адрес России начали исходить от Трампа после последнего телефонного разговора лидеров. Тогда, напомним, Путин обозначил позицию Москвы по поводу украинского урегулирования и продолжения СВО. Зарубин предположил, что беседа президентов была непростой по тональности и атмосфере.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — ответил Песков.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 3 июля. Беседа продлилась почти час и, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, шла «на одной волне», была откровенной, деловой и конкретной.

В частности, глава Белого дома «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». Путин, со своей стороны, отметил, что Москва продолжает искать политическое переговорное решение конфликта, а также проинформировал коллегу о реализации договорённостей гуманитарного характера, достигнутых в Стамбуле. При этом президент подчеркнул готовность российской стороны продолжить переговорный процесс.