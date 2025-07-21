Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Пекине

Встреча президентов России и США может быть организована, если и Владимир Путин и Дональд Трамп приедут в Пекин на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что визит президента России в КНР в первых числах сентября стоит в графике, к нему идет подготовка. "Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин", - отметил Песков.

"Если так случится, что он тоже там окажется, конечно, это нельзя исключать, что будет поднят вопрос целесообразности проведения встречи", - заявил он.

Добавим, что ранее о возможной поездке Дональда Трампа в Пекин сообщили американские СМИ со ссылкой на свои источники в Китае. Однако МИД КНР пока не подтвердил эту информацию.