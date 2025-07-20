Эксперт раскрыл возможные последствия встречи Трампа и Путина в Китае

Если президенты Владимир Путин и Дональд Трамп действительно встретятся в Китае, то Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций в адрес Москвы и Пекина.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — предположил эксперт.

По мнению политолога, потенциальная трехсторонняя встреча не понравится странам Евросоюза, которые выступают за продолжение конфликта на Украине.

Сюрприз не удался: Трамп сыграл в пользу Путина

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

The Times обратила внимание, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.