Американский президент Дональд Трамп совсем недавно демонстрировал готовность восстановить отношения с Россией, а сегодня ставит ей ультиматумы. Глава Белого дома пригрозил РФ новыми санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто перемирия между Москвой и Киевом. По словам китайских журналистов, в такой ситуации Владимир Путин удивил, сделав нестандартный ход.

«После угрозы Трампа ввести пошлины Путин неожиданно посетил крупнейший сталелитейный завод России», – пишут авторы китайского издания Baidu.

В статье говорится, что неожиданный визит Путина на металлургический комбинат в Магнитогорске, совершенный без предварительного уведомления, стал ответом на ультиматум Трампа, который западные страны пытались разгадать. Поступок российского лидера вызвал недоумение у его политических противников.

Китайские журналисты отметили:

«Вместо открытой конфронтации с Трампом, Путин совершил инспекционную поездку на металлургический комбинат, расположенный в 1700 км к востоку от Москвы. <…> Как опытный капитан, Путин перед надвигающейся бурей проверяет надежность своего судна».

Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

В Китае обратили внимание на аналогию с боксерским поединком. В то время как Трамп провоцирует, развлекает публику и перемещается по рингу, Путин спокойно готовится, наращивая силу перед решающей схваткой. Китайские аналитики считают, что внезапный визит Путина в Магнитогорск был своеобразным сигналом, демонстрирующим, что Россия не поддастся угрозам и давление бесполезно, пишет АБН24.

«Несомненно, президент Путин – сильный человек, которого сложно запугать внешним давлением», – заключили китайские аналитики.

Напомним, Путин на этой неделе посетил с рабочим визитом Магнитогорск (Челябинская область).