В Госдуме напомнили об индексации выплат для некоторых пенсионеров

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

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«Денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%», — сообщил он.

Помимо военных пенсионеров, выплаты также индексируют для сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, а также таможни.

Изначально пенсии собирались проиндексировать на 4,5%, но учитывая показатели инфляции было принято решение увеличить процентный показатель.

Названа ошибка пенсионеров, уменьшающая пенсию

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, почему с 2026 года в России будут два раза в год индексироваться страховые пенсии. По ее словам, первое повышение произойдет с 1 февраля. Депутат отметила, что с этой даты удобно делать перерасчет на реальное значение инфляции за год.

Ранее депутат рассказала об индексациях пенсий в августе и октябре.