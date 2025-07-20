Жители российского региона получат доплату за разрушенные ВСУ дома

Жители Курской области, чьи дома стали непригодными к проживанию из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат дополнительную плату. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что размер выплат составит 195 тысяч рублей на каждого члена семьи из расчета 65 тысяч рублей за три месяца. Данные средства поступят из областного бюджета.

«Деньги понадобятся людям на покупку мебели, техники и необходимых предметов быта», — говорится в сообщении.

Хинштейн добавил, что решение распространяется на собственников, которые уже получили федеральную выплату в 150 тысяч рублей и не могут жить в поврежденном жилье.

Как получить компенсацию, если в дом попал БПЛА, и от чего зависит ее размер

Ранее Хинштейн попросил президент РФ Владимира Путина продлить выплаты для жителей курского приграничья. Во время визита в регион главы государства Хинштейн отметил, что ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для переселенцев стоит продлить до момента возвращения людей в свои дома.