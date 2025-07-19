Представитель МИД РФ рассказала подробности фита с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о совместной композиции с рэпером Птахой (настоящее имя — Давид Нуриев), которая должна выйти в ближайшее время. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова не стала скрывать детали композиции.

«Тот самый случай, когда лучше всего подходят слова "про жизнь". Мечта, судьба, любовь», — поделилась она.

Ранее Мария Захарова рассказала, что рэпер Птаха позвонил ей полгода назад с предложением записать совместный трек. Эту историю она назвала «удивительной».