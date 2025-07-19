Западные спецслужбы довольны деятельностью Владимира Зеленского, поэтому в ближайшее время он не уйдет из власти. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает NEWS.ru.

Журавлев полагает, что слухи о замене Зеленского не имеют оснований.

«Зеленского ни на кого менять не будут — ни на Залужного, ни на Сырского, ни на Буданова. Он устраивает все спецслужбы Запада», — сказал депутат.

По его словам, даже разлад с Трампом пошел Зеленскому на пользу. Сейчас его кандидатура поддерживается частью западных политиков, готовых терять миллиарды евро, выступая против России.

Журавлев считает, что эта часть Европы «в глубине души считает себя наследницей Гитлера», и ей Зеленский «очень уж по душе».

«Никто с ним не сравнится в ненависти к русским и способности кидать в топку войны», — сказал парламентарий.

Сообщения о скором уходе Зеленского в последние дни активно обсуждаются в СМИ. Американский журналист Сеймур Херш уверен, что в ближайшее время Запад принудит его к отставке.