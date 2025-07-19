Климов отреагировал на слухи об его уходе из Совфеда
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал словоблудием слухи об его уходе из Совфеда. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее российские СМИ сообщили, что Климов в силу ряда обстоятельств может покинуть Совет Федерации. Сенатор представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края, в сентябре 2025 года в регионе пройдут выборы губернатора.
«Вчера [в пятницу, 18 июля] журналисты с утра донимали одним и тем же вопросом, касавшимся будущего моей скромной персоны. Подобные обострения любопытства наблюдаю в свой адрес с марта 1990 (года) — каждый раз к очередному электоральному циклу. Вчерашний медийный словоблуд не исключение», — отметил сенатор.
Глава комиссии заметил, что один из сочинителей «пятничных опусов» даже выразился в том смысле, что сенатор в настоящее время «борется и сопротивляется на кабинетно-кулуарной ниве».
Климов подчеркнул, что в настоящее время, «как и все предшествующие 35 лет непрерывной парламентской деятельности», действительно борется, но за интересы России и против «попыток врагов Родины делать нам разные гадости».