Володин призвал усилить ответственность за навязывание услуг

Штрафы в отношении лиц, навязывающих потребителям дополнительные услуги и товары, увеличат до миллиона рублей.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в апреле Госдума приняла закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные услуги, товары. По словам Володина, принятая инициатива защищает людей от лишних трат.

Ранее кабмин одобрил запрет на автоматические списания денежных средств за онлайн-подписки. Уточнялось, речь идет о доработке закона «О защите прав потребителей». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки.