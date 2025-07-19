В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов

Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских бойцов на военных ВСУ.

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— Я узнал, кто был захоронен на «Холме Славы». Это были солдаты Победы — русские, украинцы, белорусы и поляки. Они были из Москвы, Витебска, Днепропетровска, Херсона, Запорожья, Харькова. Один отряд — вся страна. Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают. А теперь — эксгумация, обмен, торг костями, — цитирует его РИА Новости.

Садовой ранее предложил обменять эксгумированные останки советских солдат, которые были захоронены на территории мемориального комплекса «Холм Славы», на бойцов ВСУ.

Лидер антифашистского движения Израиля Дмитрий Трапиров резко осудил предложение Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских воинов на пленных украинских военных, назвав данную идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом».

До этого в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на аллее городов-героев были демонтированы названия городов Москвы и Минска и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя СССР.