Россия прекратила соглашение с Германией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

Германии предрекли последнее мирное лето

Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.