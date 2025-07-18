Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность к поиску мирного урегулирования конфликта на Украине с помощью дипломатии.

Соответствующее заявление с итогами переговоров было опубликовано на сайте Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что российский лидер поблагодарил Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив урегулирование конфликта на Украине, двусторонние отношения РФ и Турции, а также обострение ситуации в Сирии.