В России сделали неожиданное заявление об одесском подполье

В Госдуме РФ заявили, что одесского подполья, возможно, не существует. Депутат нижней палаты парламента в беседе с NEWS.ru назвал старым трюком создание таких ложных формирований.

Политик заявил, что в существовании одесского подполья он не уверен.

Он объяснил, что есть такой старый трюк, который практикуется постоянно: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать настоящее.

По словам парламентария, это применили в Одессе еще в 2014 году, сразу после теракта в Доме профсоюзов 2 мая.

Также депутат отметил, что корабли с военными грузами регулярно прибывают в Одессу, а одесский порт продолжает функционировать и принимать боевые корабли.

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