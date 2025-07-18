Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что новые санкции ЕС ударят не по России, а по европейским странам. Об этом сообщает Life.

Ранее страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Он, среди прочего, предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть. Словакия некоторое время блокировала эти санкции из-за планов ЕС полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. В итоге Братиславе удалось достичь договоренности с Брюсселем и санкции были приняты.

«В таких ситуациях и проверяется истинная сущность каждого. Кто озабочен тем, чтобы спасти мир от новой угрозы, уничтожить ростки неонацизма, <…> а у кого на уме только цифры на счетах и собственный политический статус», - так это прокомментировал Хамитов.

Он добавил, что экономика РФ, вопреки расчетам ЕС, остается устойчивой и независимой. По его мнению, российская экономика достаточно крепка, чтобы справляться с вызовами без серьезных последствий.