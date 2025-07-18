Медведев пообещал проблемы Украине и Евросоюзу после нового пакета санкций

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал согласование 18-го пакета антироссийских санкций.

В своем сообщении Медведев назвал власти Евросоюза «европейскими недоумками», а сами санкции таким же бесполезными, как и прошлые 17 пакетов. Он также добавил, что Россия будет наносить все более серьезные удары по Киеву.

«Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — заявил он.

Помимо этого Медведев заявил, что России нужно взять курс на дистанцирование от «убогого и оборзевшего» Евросоюза. Для этого зампред посоветовал «учиться ненавидеть».

«Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто ее достоин», — написал он.

Заявление Каллас о санкциях против России разгневало Запад

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Как заявила верховный представитель Евросоюза Кая Каллас, он станет одним из наиболее строгих пакетов санкций против России.