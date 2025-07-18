Медведев пообещал новые проблемы Украине и Евросоюзу после нового пакета санкций

Новые санкции не окажут влияния на позицию Москвы, как и предыдущие семнадцать пакетов. А удары по объектам Украины будут наноситься с возрастающей силой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что российская экономика выдержит очередные санкции.

Медведев также заявил о намерении продолжать военные действия против Украины, в том числе наносить удары по объектам на ее территории с возрастающей интенсивностью. В своем заявлении политик отметил необходимость дальнейшего дистанцирования России от стран ЕС, особенно от государств, которые, по его мнению, занимают наиболее жесткую антироссийскую позицию.

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Медведев подверг критике не только страны Балтии, Польшу и Великобританию, но и Францию с Германией. Он выразил мнение, что современные европейские лидеры руководствуются историческими амбициями, сравнив их с режимами прошлого века. Политик предостерег Европу от дальнейшего обострения отношений с Россией, напомнив о негативных последствиях подобных решений в истории.

В завершение своего выступления Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «ударе по сердцу военной машины России». По его мнению, европейские политики не до конца понимают, как устроена российская экономика и оборона.