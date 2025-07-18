Стало известно об «особой миссии» Медведева по нелегальной миграции
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 июля провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики. Как пишет «Царьград», на этой встрече стало известно о знаковом решении - передаче функции координации миграционной политики от правительства к Совбезу.
В Совбезе сообщали, что на заседании обсуждался ход эксперимента с новыми правилами въезда и выезда иностранцев, формирование цифрового профиля иностранца, а также обновленная Концепция государственной миграционной политики.
Медведев сообщил, что на первом этапе эксперимента было выявлено 30 тысяч иностранцев, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске. Также Медведев указал, что необходимо провести подготовку к масштабированию эксперимента на всю территорию страны. Все пункты пропуска в РФ планируется оснастить биометрическим оборудованием.
Также Медведев анонсировал рассмотрение «идеологического документа» - Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Он подчеркнул, что эта политика должна в полной мере соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается Россия.
«Важно, чтобы такая политика <…> способствовала укреплению безопасности страны, стабильному социально-экономическому развитию. Всемерно обеспечивала защиту интересов российских граждан», - заявил Медведев.
«Царьград» подчеркивает, что Совбез занимается контролем стратегически важных для суверенитета и безопасности России направлений. По версии издания, передача координационных полномочий по миграции Совбезу - «сигнал об укреплении силового аспекта в вопросах миграционной политики и приоритета безопасности страны». «Царьград» подчеркнул, что Медведеву доверили «особую миссию».