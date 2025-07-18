В Кремле уловили позитивные сигналы от Зеленского

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости придать динамику переговорному процессу являются позитивным сигналом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле уловили позитивные сигналы от Зеленского
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«Это позитивный сигнал. Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже выступаем за то, чтобы придать переговорному процессу динамику», — сказал он.

Ранее Зеленский потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада.

Утром 18 июля Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.