Песков рассказал, как в Кремле отмечают юбилей Мединского

Помощник президента РФ Владимир Мединский, которому 18 июля 2025 года исполняется 55 лет, отмечает юбилей в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня он был на планерке, его все поздравили — это общая практика. Сегодняшний рабочий день будем посвящать имениннику», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами.

Он уточнил, что особых торжеств не планируется, и юбилей проходит в рабочей обстановке.

Владимир Мединский, родившийся 18 июля 1970 года, занимает пост помощника президента РФ с 2020 года, координируя государственную политику в исторической и гуманитарной сферах. Ранее он был министром культуры (2012–2020) и депутатом Госдумы. В 2025 году Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.