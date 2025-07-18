Песков прокомментировал угрозы НАТО «стереть» Калининград

Заявления командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью, который накануне пригрозил «очень быстро стереть» Калининград с карты, — не единичный случай, а часть целой череды враждебных и агрессивных высказываний, которые регулярно звучат от военных ведомств стран Европы и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это еще одно заявление в череде враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, Североатлантический альянс давно превратился в инструмент конфронтации, а его политика носит откровенно враждебный характер по отношению к России. Песков подчеркнул, что подобные угрозы вынуждают российскую сторону учитывать новые риски и принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности страны, в том числе и Калининградской области.

В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

На конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии 17 июля генерал Кристофер Донахью заявил, что у НАТО уже есть готовый план по уничтожению Калининградской области под названием Eastern Flank Deterrence Line. По его словам, этот план нацелен на укрепление военного потенциала альянса и координацию действий его членов. Все это, по утверждению представителей НАТО, делается для «противодействия российской угрозе».