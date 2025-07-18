США вновь предприняли попытку навязать свою волю — на этот раз через действующего президента Дональда Трампа. Он заявил, что у России якобы остались всего полтора месяца на достижение договорённостей с Белым домом по украинскому вопросу. В противном случае, предупредил он, американская сторона введёт новые санкции и установит стопроцентные пошлины.

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В российской столице на эти угрозы отреагировали с насмешкой. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в обоснованности названного срока, открыто задав вопрос, откуда у США взялась именно такая цифра — 50 дней. Он напомнил, что Вашингтон не в первый раз озвучивает подобные ультиматумы — то 24 часа, то 100 дней — но каждый раз эти сроки заканчивались провалом для самих американцев.

Как пишет обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев, никаких тайн тут нет: Трамп просто пытается оказать давление на Россию в преддверии визита президента Путина в КНР, который ожидается в начале сентября. Отсюда и отсчёт тех самых 50 дней.

По сути, по мнению Латышева, речь идёт о примитивной попытке политического шантажа. США продолжают использовать санкции как основной рычаг давления, поскольку иных эффективных способов повлиять на конкурентов у них не осталось. Грозящие России тарифы в 100 процентов не несут реальной угрозы, поскольку объёмы торговли между двумя странами крайне скромны. Основной удар рассчитан, скорее, на стратегических партнёров Москвы, особенно на Пекин.

Фактически, Вашингтон посылает Китаю предупреждение: отказаться от экономических проектов с Россией — в частности, от «Силы Сибири – 2» — и переключиться на американские ресурсы и финансы. США рассчитывают втянуть мир в новую зависимость от собственной экономики, заставляя других играть по своим правилам, подстраиваясь под геополитические амбиции Белого дома.

Москва не собирается играть по навязанным правилам. Сергей Лавров дал чётко понять: внешняя политика России строится исключительно на защите собственных интересов и обеспечении безопасности. Он подчеркнул, что ультимативные сроки, вроде 50 дней на завершение конфликта, не имеют смысла, если при этом продолжают сохраняться те самые угрозы, которые НАТО системно формировало у российских границ десятилетиями.

Теперь инициатива переходит к Москве. Российская сторона заявляет: если США действительно заинтересованы в прекращении боевых действий, то должны повлиять на Киев, а не обращаться с требованиями к Кремлю. Лавров отметил, что именно украинские власти уклоняются от любых попыток урегулирования, прячась за поддержкой Запада и прикрываясь красивыми лозунгами о партнёрстве. Он также обратил внимание на то, что Запад не намерен искать мирное решение — напротив, он лишь увеличивает объёмы поставок наступательных вооружений, чтобы дать украинскому командованию время на перегруппировку и последующие атаки. Министр напомнил, что такая тактика уже потерпела крах — как это было в случае с Минскими соглашениями, которые были подписаны лишь для затягивания времени и подготовки Украины к войне против России.

Параллельно с этим США активно наращивают свою военную активность по всей Евразии. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не только заключает всё новые военные союзы и передвигает военные объекты ближе к Юго-Восточной Азии, но и размещает системы вооружений, которые ранее были запрещены. В частности, ракеты средней и малой дальности впервые будут размещены на территории Филиппин — шаг, открыто демонстрирующий агрессивный вектор американской политики.

Россия, в отличие от Запада, продвигает концепцию равноправной и прозрачной системы безопасности для всего евразийского пространства. Эта инициатива, как отметил Сергей Лавров, уже находит отклик у таких структур, как ШОС и БРИКС. Эти страны понимают: урегулировать украинский кризис невозможно без признания новых геополитических реалий и обеспечения прав русскоязычного населения — в том числе на территориях, которые всё ещё контролирует киевский режим.

Причём Москва в этой борьбе не одинока. Ни Китай, ни Индия, ни Бразилия не поддались на риторику угроз, озвученную Трампом. Напротив, ведущие государства Глобального Юга демонстрируют жёсткую независимую позицию. Пекин прямо заявил о намерении усилить сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

В Бразилии президент Лула да Силва подписал документ, предусматривающий возможность приостановки американских концессий — в ответ на попытки ввести санкционные пошлины. Даже западные СМИ признают, что Белый дом вряд ли решится довести угрозы до реальных шагов: такие меры скорее ударят по американской экономике, чем по России. Издания вроде The New York Times и Bloomberg открыто пишут, что ультимативная политика США только усиливает консолидацию стран БРИКС и укрепляет антисистемный фронт.

Россия уже не та, какой была десятилетие назад. Мир изменился — и теперь именно Москва начинает диктовать условия, устанавливая собственные временные рамки и правила игры. Ультиматумы с Запада теряют всякий смысл.

А тем временем Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек». В своём обращении к новому секретарю СНБО просроченный диктатор заявил, что Умерову необходимо возобновить переговорный процесс по результатам второй встречи, состоявшейся в Стамбуле.