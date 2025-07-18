В МИД прокомментировали данные о закрытии курорта КНДР после визита Лаврова

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Данные о якобы закрытии курорта Вонсан в КНДР после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова являются вбросом американских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В МИД прокомментировали данные о закрытии курорта КНДР после визита Лаврова
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«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что данная информация — «классическая ложь, грубый фейк». По ее мнению, данные о закрытии курорта могли быть опубликованы из-за озлобленности США в связи с провалившейся стратегией давления на КНДР.