Вступил в силу договор о партнерстве между Ираном и Россией

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией уже вступил в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джалали, соглашение уже обязательно к исполнению. При этом дипломат напомнил, что ранее договор прошел ратификацию в Госдуме и Совфеде РФ и был подписан президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, в Иране договор также ратифицировали в парламенте, после чего утвердили в Совете стражей конституции.

«Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — заявил Джалали.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана фиксирует стремление сторон к расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он будет действовать в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.