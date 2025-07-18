Первый зампред ИТ-комитета Госдумы Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

По его словам, мессенджер скорее всего попадет в список ПО из недружественных стран, на которое будут накладываться ограничения. В данный момент правительство разрабатывает этот список по поручению президента.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он.

При этом Горелкин признал, что сейчас WhatsApp используют 68% россиян ежедневно. На втором месте — мессенджер Telegram, который каждый день используют 55% граждан страны. Как считает депутат, Telegram в этот список не попадет, но только если будет выполнять требования российских властей.

«При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — добавил Горелкин.

Россиян предупредили о вызывающей опасения ситуации с WhatsApp

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть введение дополнительных ограничений на ПО из недружественных стран.

*Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.