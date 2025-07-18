Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала реакцию Москвы, если будут выявлены новые угрозы в подходах Японии к противоракетной обороне.

Дипломат по просьбе журналистов прокомментировала очередную ежегодную "Белую книгу по обороне", вышедшую в Японии.

"Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне", - отметила Захарова.

И при этом она предупредила: "В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно".

По словам Захаровой, Россия предупреждает Японию о рисках для безопасности в регионе и отношений с Москвой из-за антироссийского курса Токио.