Критика представителей западных стран адрес помощника президента России Владимира Мединского связана с медийной победой, которую он обеспечил в ходе российско-украинских переговоров. Об этом заявил News.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, «каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года».

По словам Сергея Миронова, «если тебя ругают враги, значит, ты все делаешь правильно», а критика в адрес Мединского началась именно после встреч с украинской стороной.

«Они закончились неудачно для киевского режима. Те аргументы и инициативы, которые высказала наша делегация во главе с Мединским, им крыть было нечем. Тогда и дипломатическая, и медийная победа была на стороне России. Вот и началась истерика у западных кураторов Владимира Зеленского», - подчеркнул Миронов.

Он также указал на глубокие познания Мединского в истории, которые дают ему огромное преимущество, и подчеркнул, что «правда слишком колет глаза тем, кто на лжи и обмане построил неонацистское государство на Украине».

«Но я уверен, что этот проект «анти-Россия» обречен на крах - и с военной точки зрения, и с идеологической», - считает депутат.

Напомним, что в мае по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. В ходе них Россия и Украина договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложили условия урегулирования.

При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».