Украина в ходе создания СССР не включала в себя Малороссию, Одессу, Крым и Севастополь. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьера России, разговоры украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении к границам Украины 1991 года несостоятельны в этой связи.

Сергей Степашин назвал объединение Германии «грубейшей ошибкой СССР»

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.