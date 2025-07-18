Украина в 1922 году при создании СССР подписывала союзный договор без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь. Об этом сообщил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, в момент подписания Беловежских соглашений в 1991 году Украина выступала учредителем СССР уже с измененными границами.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский везде говорит: „Давайте вернемся к 1991 году“. Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! ... Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся», — заявил Степашин в разговоре с РИА Новости.

Политик также обратился к Зеленскому, отметив, что тот недостаточно хорошо знаком с историей образования СССР и территориальных изменений в составе Украины. Экс-премьер подчеркнул, что подобные заявления требуют глубокого анализа исторических документов и реального положения дел в момент основания советского государства.

Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

В октябре 2024 года украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Украине, возможно, не удастся восстановить контроль над границами 1991 года. Глава Украины также отметил, что на развитие событий могут повлиять различные обстоятельства, среди которых он выделил возможную усталость международных партнеров Киева и изменения во внешней политике, пишет RT.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявил, что восстановление Украины в пределах границ 1991 года не представляется осуществимым. По словам главы российского МИД, аналогичная точка зрения существует и среди представителей администрации президента США Дональда Трампа.