Слова и действия Киева — это абсолютно разные вещи, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они везде говорят, что они готовы к мирным переговорам, но при этом не делают никаких шагов в эту сторону. Они говорили, что они готовы к обмену пленными, но всячески затягивали этот процесс. Поэтому то, что они говорят, и то, что делают — это абсолютно разные вещи. Мы это прекрасно понимали и понимаем. Для нас это не неожиданность», — заявил Чепа.

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Задача Киева — затянуть переговорный процесс, затянуть конфликт, чтобы получать дополнительное оружие и деньги и выполнять те задания, которые им диктуют ряд западных стран Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом депутат отметил, что позиция США в вопросе украинского конфликта остается спорной.

«С одной стороны, есть позиция [президента США Дональда] Трампа-миротворца, который обещал решить конфликт за один день, который говорит, что этого конфликта бы не было, если бы был он, а не [экс-президент США Джо] Байден. С другой стороны, мы видим коммерческий интерес групп в США в поставках оружия через продажу. Все это говорит о сложностях продолжения переговорного процесса», — добавил он.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить от американского коллеги Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы столкнуть Россию и США.