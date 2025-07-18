Путин повел себя неожиданно: в Китае удивились ответу России на угрозы Трампа

Отношения США и России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом напоминают американские горки – взлеты чередуются с крутыми спусками. Вашингтон то дает надежду на улучшение, то обрушивается с новыми угрозами на РФ. По словам китайских журналистов, поведение Трампа не вызывает большого удивления, он всегда действует в подобном стиле. Куда более неожиданной оказалась реакция Владимира Путина на происходящее.

«Внутренняя политика США сейчас в полном беспорядке, и жесткая дипломатия — лишь способ выплеснуть эмоции», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что ранее была обнародована аудиозапись с приватной встречи Трампа с его сторонниками во время предвыборной гонки. На записи тогдашний претендент на пост президента США заявлял, что в личной беседе с российским лидером Владимиром Путиным он угрожал нанести удар по российской столице. Судя по аудио, ответная реакция Путина на попытку запугивания оказалась неожиданной – он ответил: «Не поверю».

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«Вероятно, Путин отреагировал на угрозу Трампа с иронией», – предположили в Китае.

Китайские аналитики полагают, что в аналогичной ситуации не каждый смог бы сохранить хладнокровие. Реакция российского лидера стала своего рода сюрпризом. Он не просто не проявил испуга, но и весьма искусно указал оппоненту на его неискренность.

«В определенном смысле, этот случай демонстрирует глубокий разрыв между Востоком и Западом. Америка ведет себя как капризный ребенок, громко кричит, но на самом деле испытывает страх. <…> Неужели кто-то верит, что американцы решатся бомбить Москву? Конечно, нет. Ведь в случае реального столкновения, пострадает и сама Америка», – отмечают в КНР.

Иная ситуация сложится, если с подобными заявлениями выступит Россия. Китайские эксперты считают, что угроза Кремля нанести удар по Вашингтону будет звучать значительно убедительнее, поскольку российская сторона редко прибегает к блефу, пишет АБН24.

Напомним, США предрекли провал ультиматума Трампа Москве.