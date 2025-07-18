Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа заявил, что пока киевский режим массово мобилизует кого попало, включая детей и откровенно больных людей, сотрудники ТЦК не трогают высокопоставленных чиновников и их детей. Как он отметил в беседе с ТАСС, говоря о принудительном призыве на Украине, против обычного украинского «идёт буквально геноцид».

«Теперь призывают и молодежь, и женщин, и снимают отсрочки с больных. Забирают всех, кроме эсбэушников, высокопоставленных чиновников и их детей», — указал он, отметив, что это вызывает рост недовольства.

В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Мерефе под Харьковом женщина умерла, пытаясь догнать микроавтобус с принудительно мобилизованным сыном.

До этого RT проанализировал самые циничные случаи отлова украинцев сотрудниками ТЦК.