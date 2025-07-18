Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины
Президент России Владимир Путин скорректировал регламент действий госорганов при обнаружении того, что отказавшийся от украинского паспорта гражданин РФ фактически продолжает им пользоваться. С соответствующим указом ознакомился ТАСС.
Речь идет о людях, одновременно являвшихся гражданами России и Украины. В 2023 году они получили право подать в российские госорганы заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Со дня подачи такого заявления они признавались Россией людьми, не имеющими гражданства Украины. Такой человек должен не прибегать к правам и обязанностям гражданина Украины, в том числе не пользоваться украинскими паспортом и другими документами (кроме как для прекращения гражданства).
Если человек эти обязательства нарушает, МВД начинает проверку. А если факт нарушения подтверждается, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины становится недействительным. Повторно обратиться с таким заявлением нельзя в течение 10 лет.
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Существует порядок взаимодействия госорганов РФ в таких случаях. В частности, регламентировано, что проверку проводит МВД России или уполномоченный территориальный орган. А решение о проведении проверки в первом случае принимает глава МВД РФ или его заместитель, во втором - руководитель территориального органа. Это положение сейчас скорректировано. В регионах решения тоже смогут принимать заместители руководителей.
С учетом появления в МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, скорректирован регламент согласования заключений о несоблюдении обязательства не пользоваться украинским паспортом.
"Заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа, подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне", - говорится в новой редакции.
Раньше требовалось согласование не с замглавы службы, а с начальником подразделения центрального аппарата МВД России по вопросам миграции.