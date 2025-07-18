Сенатор Керимов пожертвовал пять миллионов рублей семье Героя России

Сенатор Сулейман Керимов передал сертификат на пять миллионов рублей семье Героя России Султана Сулейманова. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сертификат родственникам передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после церемонии вручения «Золотой Звезды». Уточняется, что средства поступят на счет близких Героя России в тот же день.

«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — подчеркнул Меликов.

Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно.