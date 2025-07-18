Сенатор Керимов пожертвовал пять миллионов рублей семье Героя России

Lenta.ru

Сенатор Сулейман Керимов передал сертификат на пять миллионов рублей семье Героя России Султана Сулейманова. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Сенатор Керимов пожертвовал пять миллионов рублей семье Героя России
© Global Look Press

Он уточнил, что сертификат родственникам передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после церемонии вручения «Золотой Звезды». Уточняется, что средства поступят на счет близких Героя России в тот же день.

«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — подчеркнул Меликов.

Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно.