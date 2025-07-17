Слуцкий пригрозил американскому генералу российской ядерной доктриной

Нападение НАТО на Калининградскую область спровоцирует ответные меры со стороны России. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отреагировал на слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью, который заявил, что у НАТО якобы есть возможность «стереть Калининградскую область с лица земли за неслыханные сроки».

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«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной России», — заметил Слуцкий.

Политик добавил, что американский генерал должен отдавать себе отчёт, делая такие заявления.

Ранее в МИД заявили, что Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде.