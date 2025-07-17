Белый дом назвал условие введения санкций против России

США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Администрация США введет в отношении РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине.
Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В МИД РФ заявили о готовности ответить на новые санкции США, назвав угрозы Трампа «обыденностью»
"Как ясно дал понять президент, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями ", - указала она.