Белый дом назвал условие введения санкций против России

Администрация США введет в отношении РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине.

Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В МИД РФ заявили о готовности ответить на новые санкции США, назвав угрозы Трампа «обыденностью»