Британских депутатов отчитали на заседании парламента по Украине

Заместитель председателя британского парламента на заседании по Украине отчитал депутатов за включенный звук на телефоне. Видео с рабочего мероприятия публикует Telegram-канал Ruptly.

«Прежде чем я вызову следующего выступающего, я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз», — сказала заместитель спикера.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин во время заседания в парламенте по-русски ответил на вопрос о потребности учить русский в странах — членах НАТО.