Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

С очень большой долей вероятности мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) попадет в список программного обеспечения из недружественных стран. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка", - написал он в своем Telegram-канале. Он пояснил, что речь идет о попадании в список подлежащего ограничению программного обеспечения. Данный перечень, добавил депутат, правительство РФ разрабатывает по поручению главы государства.

Горелкин также привел данные статистики, согласно которым WhatsApp ежедневно пользуются 68 процентов россиян, данный мессенджер по суточному охвату обгоняет ближайшего конкурента Telegram (им пользуются 55 процентов).

"Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно - это национальный мессенджер, - заявил Горелкин. - И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее".

Парламентарий также высказал мнение, что Telegram в тот самый список не попадет, ведь главный офис компании Павла Дурова, "как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах", хотя в реестре Роскомнадзора его страной регистрации указаны Британские Виргинские острова. Мессенджер застрахуется от попадания в перечень, если будет выполнять российские законы, считает Горелкин.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения на тему дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. Поручение дано по итогам майской встречи Путина с предпринимателями. Президент тогда отметил, что Россия никого не выгоняла со своего рынка, а ее "пытаются душить". Президент заметил, что надо действовать зеркально и "душить" иностранные IT-сервисы.