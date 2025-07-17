РКН: поправки о незаконной передаче SIM-карт должны защитить от мошенников

Поправки в законодательство, касающиеся запрета на незаконную передачу аккаунтов и SIM-карт посторонним лицам, должны защитить россиян от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН). "Прежде всего поправки направлены на защиту граждан Российской Федерации от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно", — объяснили представители РКН. По их словам, для своих преступлений злоумышленники часто незаконным путем покупают у граждан оформленные на них SIM-карты и аккаунты в соцсетях или "Госуслугах". В связи с этим были разработаны изменения, которые предусматривают наказания для обеих сторон таких сделок. 17 июля Госдума одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления. Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ). Нарушителям будет грозить штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.