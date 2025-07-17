Депутат призвал расширить список причин для лишения гражданства

Ряд преступлений, за которые стоит отбирать паспорта, не попали в новый законопроект, посетовал в эфире НСН Михаил Матвеев.

Депутаты расширили перечень преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства, однако этот список нуждается в дополнении, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев. Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ расширится на 14 статей УК РФ и более 20 составов преступлений, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что в список включены наиболее опасные, тяжкие и страшные преступления. Матвеев поддержал новые меры.

«Мы расширили положения на преступления против личности - это самое главное. Было несколько составов, которые касались наркотических правонарушений и посягательств на половую неприкосновенность. Сейчас мы нашли консенсус в Госдуме, поэтому удалось принять законопроект. Это необходимо сделать: с 2022 года новые граждане совершали все больше преступлений — их число удваивалось с каждым годом. За неполный 2025 год показатели уже выше, чем в прошлом году. Здесь должна быть строгая ответственность, нам не нужны преступники», — сказал собеседник НСН.

Более того, Матвеев посчитал, что реформа не закончена и требует продолжения.

«Я уверен, что Госдума не должна останавливаться на достигнутом результате, это огромный шаг вперед, но это еще не все. Я считаю, что нужно добавить в перечень статью 148 УК РФ, которая включает в себя публичные действия с целью оскорбления чувств верующих. Мы знаем немало случаев, когда мигранты с российскими паспортами проявляют агрессию к православным храмам и представителям иных религий, которые отличаются от их. Я поддерживаю предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, чтобы лишали гражданства за все тяжкие и особо тяжкие правонарушения», — заключил депутат.

Ранее Матвеев предложил в эфире НСН лишить вчерашних мигрантов льгот по жилью.